Під час того, як мобілізація в Україні триває, виникають різні питання щодо прав військових, зокрема, чи можуть вони перебувати вдома під час тимчасового звільнення зі служби.

Наразі проходить мобілізація в Україні і останнім часом з'явилися випадки, коли військові отримують рішення ВЛК про звільнення на 30 днів, пише Політека.

Про право на перебування вдома у такому випадку розповіла юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

Експертка пояснила, що все залежить від рішення командира конкретно тієї частини, в якій проходить службу чоловік. Романенко зазначила, що місцеперебування військовослужбовця поза частиною або підрозділом визначається саме ним. Командир враховує різні обставини, включаючи стан здоров'я, місце дислокації підрозділу та інші фактори.

Згідно з словами юристки, на законодавчому рівні немає чітко визначених критеріїв для прийняття такого рішення, тому воно залишається на розсуд командира, який має врахувати специфіку конкретної ситуації.

Як пояснила Романенко, якщо підрозділ розташований в тилу, то військовий може перебувати за межами частини, але зазвичай в тому ж населеному пункті, під час того, як йде мобілізація в Україні. В таких випадках воїни можуть бути вдома, але все все одно залежить від конкретних умов і обставин.

Для того, щоб отримати дозвіл на перебування вдома під час тимчасового звільнення, військовослужбовцю необхідно подати рапорт на ім'я головного в частині та дочекатися відповіді. Це дозволяє визначити, чи є підстави для того, щоб він міг залишити місце служби на певний час.

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