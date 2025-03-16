Пенсія в Україні залежить від багатьох чинників, але багато українців не знають, які роки не враховуються під час розрахунку.

Пенсія в Україні залежить від двох основних чинників: розміру заробітної плати та страхового стажу, повідомляє Politeka.

Чим більший страховий стаж, тим вищими можуть бути пенсійні виплати, однак не всі роки роботи враховуються до страхового терміну.

До 2004 року зараховувався лише трудовий стаж, і всі записи робилися в трудовій книжці. Період нарахування пенсійних внесків розпочали нараховувати з 2004 року після введення обов’язкових страхових вкладів до Пенсійного фонду України. З 1 січня 2004 року для зарахування стажу необхідно було, щоб роботодавець сплачував пожертвування.

Якщо є запис у трудовій книжці, але внески не були сплачені, такий час не зараховуватиметься при розрахунку виплат для пенсіонерів. Проте, можна подати до суду, щоб вирішити це питання. Крім того, до страхового терміну не входять періоди навчання в технікумах, коледжах і вищих навчальних закладах після 2004 року.

Також до 2016 року не зараховувалися періоди роботи за цивільно-правовими договорами, оскільки пожертвування на той час не сплачувались. Це важливо, адже навіть якщо робота була офіційною, але не сплачувалися страхові внески, це впливатиме на розмір майбутньої пенсії в Україні. Для підтвердження періодів роботи без внесків можна звернутися до суду.

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