Пенсія по інвалідності в Україні зазвичай призначається за наявності необхідного стажу роботи.

Однак, пенсія в Україні може призначатися і без цієї умови, пише Політека.

Як пише ПФУ, пенсійні виплати розраховується в залежності від групи та наявності відповідного страхового стажу.

Виплати призначаються, якщо у людини є підтверджена група. Загалом, для отримання грошового забезпечення необхідно мати від 1 до 15 років стажу: для першої групи — від 1 до 10 років; для другої та третьої — від 1 до 14 років.

Їх кількість залежить від того, в якому віці була встановлений сатус. Якщо інвалідність встановлена після досягнення пенсійного віку, необхідно мати 15 років.

Згідно з законодавством, пенсія в Україні по інвалідності становить певний відсоток від виплати за віком: I — 100%, II — 90%, III — 50%. Однак бувають випадки, коли навіть при відсутності стажу можна отримати виплати.

Так, якщо цей статус був отриманий під час строкової військової служби або в результаті участі в масових акціях протесту, таких як Революція Гідності з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, вплати призначаються без його врахування. У такому випадку важливо, щоб людина звернулася за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

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