Пенсія в Україні залежить від страхового стажу, який формується завдяки сплаченим внескам, повідомляє Політека.

У ПФУ розповіли, що у разі вимушеного простою підприємства людина має можливість самостійно робити добровільні внески, щоб не втратити страховий стаж.

Якщо компанія, де ви працюєте, вимушено припиняє свою діяльність, і роботодавець не нараховує заробітну плату, працівники можуть сплачувати їх самостійно за спрощеним механізмом, щоб уникнути переривання стажу.

За словами представників Пенсійного фонду, зараховуються лише ті місяці, коли внески були сплачені або роботодавцем, або самим працівником. У ситуації, коли компанія не може здійснювати нарахування зарплати, працівник має право укласти договір про добровільну участь у системі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Після укладення такого договору громадянин може робити це самостійно, платежі будуть враховані у місяці, коли кошти надійдуть на рахунок Пенсійного фонду. Це дозволяє не переривати стаж навіть за відсутності зарплати. Такими є тонкощі виплат пенсії в Україні під час вимушеного простою підприємства.

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