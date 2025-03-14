В ситуации, когда компания не может производить начисление зарплаты, работник имеет право заключить договор.

Пенсия в Украине зависит от страхового стажа, который формируется благодаря уплаченным взносам, сообщает Политека.

В ПФУ рассказали, что в случае вынужденного простоя предприятия человек может самостоятельно делать добровольные взносы, чтобы не потерять страховой стаж.

Если компания, где вы работаете, вынужденно прекращает свою деятельность, и работодатель не начисляет заработную плату, работники могут платить их самостоятельно по упрощенному механизму, чтобы избежать прерывания стажа.

По словам представителей Пенсионного фонда, относятся только те месяцы, когда взносы были уплачены либо работодателем, либо самим работником. В ситуации, когда компания не может производить начисление зарплаты, работник имеет право заключить договор о добровольном участии в системе через вебпортал электронных услуг ПФУ.

После заключения такого договора гражданин может это делать самостоятельно, платежи будут учтены в месяце, когда средства поступят на счет Пенсионного фонда. Это позволяет не прерывать стаж даже при отсутствии зарплаты. Таковы тонкости выплат пенсии в Украине во время вынужденного простоя предприятия.

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