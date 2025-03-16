З 11 березня 2025 року Київстар запустив акцію "Щасливий день", яка дозволяє клієнтам контрактної форми користуватися безлімітним мобільним Інтернетом всього за 1 гривню.

Акційна пропозиція діє протягом обмеженого часу та стане чудовою можливістю для абонентів скористатися безкоштовним доступом до мережі один раз на тиждень, пише Політека.

Як зазначають на офіційному сайті компанії, у рамках акції "Щасливий день" абоненти Київстар можуть активувати сервіс і користуватися Інтернетом без меж протягом одного дня на тиждень.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно заплатити лише 1 грн і це дозволить повністю уникнути тарифікації трафіку протягом дня. Сервіс покриває всі застосунки, сайти, а також дозволяє завантажувати контент, оновлювати програми та переглядати фото/відео.

Пропозиція діє на території України та доступна для абонентів контрактної форми. Однак акція має обмежений термін дії – скористатися безлімітним Інтернетом можна до 15 травня 2025 року. Після цього він буде надаватися відповідно до умов чинного тарифного плану.

Активувати безлімітний Інтернет можна один раз на тиждень, що робить акцію ще більш вигідною для користувачів. Проте зазначено, що умова не поширюється на деякі тарифні плани для IoT-пристроїв. Оператор рекомендує уважно ознайомитись з умовами акційної пропозиції перед активацією сервісу.

Ще мобільний оператор також пропонує низку вигідних тарифів для своїх абонентів. Одним з найпопулярніших є тариф "LOVE UA Комфорт" вартістю 140 грн на місяць, який включає 6 ГБ мобільного трафіку, безліміт в мережі Київстару, 60 хвилин на дзвінки по Україні та 60 SMS.

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