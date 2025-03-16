С 11 марта 2025 года Киевстар запустил акцию "Счастливый день", позволяющую клиентам контрактной формы пользоваться безлимитным мобильным Интернетом всего за 1 гривну.

Акционное предложение действует в течение ограниченного времени и станет прекрасной возможностью для абонентов воспользоваться бесплатным доступом в сеть один раз в неделю, пишет Политика.

Как отмечают на официальном сайте компании, в рамках акции "Счастливый день" абоненты Киевстара могут активировать сервис и пользоваться Интернетом без границ в течение одного дня в неделю.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заплатить всего 1 грн и это позволит полностью избежать тарификации трафика в течение дня. Сервис покрывает все приложения, сайты, а также позволяет загружать контент, обновлять приложения и просматривать фото/видео.

Предложение действует на территории Украины и доступно для абонентов контрактной формы. Однако акция имеет ограниченный срок действия – воспользоваться безлимитным Интернетом можно до 15 мая 2025 года. После этого он будет предоставляться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

Активировать безлимитный Интернет можно один раз в неделю, что делает акцию более выгодной для пользователей. Однако указано, что условие не распространяется на некоторые тарифные планы IoT-устройств. Оператор рекомендует внимательно ознакомиться с условиями акцонным предложением перед активацией сервиса.

Еще мобильный оператор также предлагает ряд выгодных тарифов для своих абонентов. Одним из самых популярных тариф "LOVE UA Комфорт" стоимостью 140 грн в месяц, который включает 6 ГБ мобильного трафика, безлимит в сети Киевстара, 60 минут на звонки по Украине и 60 SMS.

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