Мобілізація в Україні все ще продовжується, і багато військовозобов’язаних працюють на критично важливих для економіки підприємствах.

Дізнайтесь, чи зберігається це бронювання, якщо працівник звільняється з роботи в момент, коли триває мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Як пише юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA", згідно із законодавством, громадяни, які працюють на стратегічно важливих підприємствах, мають право на бронювання.

Це дозволяє їм не потрапити під призов, поки вони виконують важливу роботу для підтримки економічної стабільності країни. Проте бронювання надається лише до того моменту, поки працівник обіймає відповідну посаду.

Процес здійснюється самим підприємством, яке має довести свою критичну важливість для економіки країни в час, коли проходить мобілізація в Україні. Тому це рішення залежить не від працівника, а від роботодавця.

Згідно з поясненнями юриста Богуна, якщо працівник звільняється з посади на критично важливому підприємстві, він автоматично втрачає право на бронювання. Це означає, що звільнений громадянин може бути мобілізований, якщо не має інших підстав для відстрочки.

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