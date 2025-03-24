Мобилизация в Украине все еще продолжается, и многие военнообязанные работают на критически важных для экономики предприятиях.

Узнайте, сохраняется ли это бронирование, если работник увольняется с работы в момент, когда идет мобилизация в Украине, сообщает Политика.

Как пишет юрист Сергей Богун на портале "Юристи.UA", согласно законодательству, граждане, работающие на стратегически важных предприятиях, имеют право на бронирование.

Это позволяет им не попасть под призыв, пока они выполняют важную работу по поддержанию экономической стабильности страны. Однако бронирование предоставляется только до того момента, пока работник занимает соответствующую должность.

Процесс осуществляется самим предприятием, которое должно доказать свою критическую важность для экономики страны в то время, когда проходит мобилизация в Украине. Потому это решение зависит не от работника, а от работодателя.

Согласно пояснениям юриста Богуна, если работник увольняется с должности на критически важном предприятии, он автоматически теряет право на бронирование. Это означает, что уволенный гражданин может быть мобилизован, если не имеет других оснований для отсрочки.

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