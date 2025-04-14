Мобілізація в Україні триває, і багато громадян мають право на бронювання від мобілізації, працюючи на критично важливих підприємствах.

Дізнайтесь, чи може оголошення військовозобов'язаного у розшук через порушення військового обліку вплинути на його бронювання, коли триває мобілізація в Україні, пише Politeka.net.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян. Він розповів, що юристи отримали запит від громадянина, який цікавився, чи можуть анулювати бронювання, якщо людину оголосили у розшук через порушення військового обліку.

Згідно з відповіддю адвоката Айвазян, розшук не має жодного впливу на бронь. Тобто, навіть якщо особу оголосили у розшук, це не є підставою для її скасування.

Нагадаємо, що мобілізація в Україні продовжується, проте багато працівників критично важливих підприємств, що забезпечують функціонування української економіки, мають право на бронювання. Це означає, що вони можуть бути тимчасово звільнені від призову на службу для виконання своїх обов'язків на роботі.

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