Відключення світла у Києві та Київській області 11 березня триватимуть від 7 до 12 години.

Планові відключення світла в Києві та Київській області 11 березня відбудуться через проведення профілактичних робіт на електричних мережах, повідомляє Politeka.

Відключення світла в Києві та Київській області 11 березня торкнуться кількох населених пунктів, зокрема в Бучанській громаді. У цей день відбудуться наступні відключення:

У Бучі не буде електроенергії з 10:00 до 17:00. Там проводитимуть роботи на вул. Вокзальнійй, 99/2 та на Новому шосе.

З 8:30 до 17:00 без електрики залишаться жителі Бабинців по вул. Віти Камінської, 1. Це частина планових робіт на електромережах, які забезпечать достатньо стабільне і безперебійне електропостачання у майбутньому.

Такожвідключення світла заплановано у населоному пунті Синяк з 9:00 до 18:00. Це торкнеться жителів на вул. Київській, 60.

Цей захід є частиною планових робіт, які виконуються щорічно з метою покращення стану електричних мереж та підвищення їх надійності. Відключення світла в Києві та Київській області 11 березня буде носити тимчасовий характер, а після завершення робіт електропостачання буде відновлено.

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» звертається до мешканців із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. З усіх питань можна звернутися за телефонами кол-центру:

Для стаціонарних телефонів: +38 (044) 459 07 40

Для мобільних телефонів: +38 (067) 495 70 40, +38 (093) 495 70 40, +38 (099) 495 70 40

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