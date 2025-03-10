Отключении света в Киеве и Киевской области 11 марта продлятся от 7 до 12 часов.

Плановые отключения света в Киеве и Киевской области 11 марта состоятся из-за проведения профилактических работ на электрических сетях, сообщает Politeka.

Отключение света в Киеве и Киевской области 11 марта коснутся нескольких населенных пунктов, в том числе в Бучанской общине. В этот день произойдут следующие отключения:

В Буче не будет электроэнергии с 10:00 до 17:00. Там будут проводить работы по ул. Вокзальной, 99/2 и на Новом шоссе.

С 8:30 до 17:00 без электричества останутся жители Бабинцев по ул. Виты Каминской, 1. Это часть плановых работ на электросетях, которые обеспечат достаточно стабильное и бесперебойное электроснабжение в будущем.

Также отключение света запланировано в населенном пункте Синяк с 9:00 до 18:00. Это коснется жителей по ул. Киевская, 60.

Эта мера является частью плановых работ, которые выполняются ежегодно с целью улучшения состояния электрических сетей и повышения их надежности. Отключение света в Киеве и Киевской области 11 марта будет носить временный характер, а после завершения работ электроснабжение будет возобновлено.

ДТЭК «Киевские региональные электросети» обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств. По всем вопросам можно обратиться по телефонам колл-центра:

Для стационарных телефонов: +38 (044) 459 07 40

Для мобильных телефонов: +38 (067) 495 70 40, +38 (093) 495 70 40, +38 (099) 495 70 40

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