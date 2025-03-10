Мобільний оператор lifecell пропонує абонентам можливість зменшити витрати на зв'язок завдяки послузі «Тарифна підписка».

Її суть полягає у передоплаті пакетів послуг на 6 або 12 місяців, що дає змогу зменшити вартість щомісячного обслуговування на 10–15%, пише Politeka.net.

Згідно з інформацією на офіційному сайті lifecell, пропозиція діє для користувачів тарифів «Максі» та «Мега», вартість яких становить 300 та 500 грн на місяць відповідно. Однак, при передоплаті на півроку абонент отримує 10% знижки, а при оплаті за рік – 15%.

Економія на прикладі тарифу «Максі»:

🔹 Стандартна ціна – 300 грн/місяць

🔹 При передоплаті за 6 місяців – 270 грн/місяць

🔹 При оплаті за 12 місяців – 255 грн/місяць

Для нових абонентів, а також користувачів, які перейшли до lifecell із збереженням номера (послуга MNP), надаються додаткові знижки. Наприклад, тариф «Максі» обійдеться їм у 190 грн на місяць, а за річної підписки – 161,5 грн за 4 тижні.

У підписку включені безлімітний інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 1500 хвилин по Україні та безлімітний доступ до популярних програм (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook та ін.).

Сплатити послугу можна одразу або частинами. У разі зміни тарифу залишок грошей повертається на бонусний рахунок та може бути використаний для оплати нового плану. Послуга доступна не тільки для тарифів «Максі» та «Мега», а й для «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Platinum Лайф», «Спека Лайт 2022» та інших.

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