Мобильный оператор lifecell предлагает абонентам возможность снизить затраты на связь благодаря услуге «Тарифная подписка».

Ее суть заключается в предоплате пакетов услуг на 6 или 12 месяцев, что позволяет уменьшить стоимость ежемесячного обслуживания на 10–15%, пишет Politeka.net.

Согласно информации на официальном сайте lifecell, предложение действует для пользователей тарифов «Макси» и «Мега», стоимость которых составляет 300 и 500 грн в месяц соответственно. Однако при предоплате на полгода абонент получает 10% скидки, а при оплате за год – 15%.

Экономия на примере тарифа «Макси»:

🔹 Стандартная цена – 300 грн/месяц

🔹 При предоплате за 6 месяцев – 270 грн/месяц

🔹 При оплате за 12 месяцев – 255 грн/месяц

Для новых абонентов, а также пользователей, которые перешли в lifecell с сохранением номера (услуга MNP), предлагаются дополнительные скидки. Например, тариф «Макси» обойдется им в 190 грн в месяц, а при годовой подписке – 161,5 грн за 4 недели.

В подписку включены безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети, 1 500 минут по Украине и безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и др.).

Оплатить услугу можно сразу или частями. В случае смены тарифа остаток денег возвращается на бонусный счет и может быть использован для оплаты нового плана. Услуга доступна не только для тарифов «Макси» и «Мега», но и для «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Platinum Лайф», «Жара Лайт 2022» и других.

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