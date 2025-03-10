Мобильный оператор lifecell предлагает абонентам возможность снизить затраты на связь благодаря услуге «Тарифная подписка».
Ее суть заключается в предоплате пакетов услуг на 6 или 12 месяцев, что позволяет уменьшить стоимость ежемесячного обслуживания на 10–15%, пишет Politeka.net.
Согласно информации на официальном сайте lifecell, предложение действует для пользователей тарифов «Макси» и «Мега», стоимость которых составляет 300 и 500 грн в месяц соответственно. Однако при предоплате на полгода абонент получает 10% скидки, а при оплате за год – 15%.
Экономия на примере тарифа «Макси»:
🔹 Стандартная цена – 300 грн/месяц
🔹 При предоплате за 6 месяцев – 270 грн/месяц
🔹 При оплате за 12 месяцев – 255 грн/месяц
Для новых абонентов, а также пользователей, которые перешли в lifecell с сохранением номера (услуга MNP), предлагаются дополнительные скидки. Например, тариф «Макси» обойдется им в 190 грн в месяц, а при годовой подписке – 161,5 грн за 4 недели.
В подписку включены безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети, 1 500 минут по Украине и безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и др.).
Оплатить услугу можно сразу или частями. В случае смены тарифа остаток денег возвращается на бонусный счет и может быть использован для оплаты нового плана. Услуга доступна не только для тарифов «Макси» и «Мега», но и для «Смарт Лайф», «Просто Лайф», «Platinum Лайф», «Жара Лайт 2022» и других.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.
Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.
Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.