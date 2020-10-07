Що заважало Києву розвиватися останні роки – безумовно монополізований і корумпований склад київської міської ради. Кличко мав власну абсолютну більшість

Про це повідомляє "Знай".

Що необхідно зробити, щоб виправити чи знівелювати заподіяну шкоду Києву та Киянам.

Київраді необхідна якісна структурна зміна складу депутатів. Необхідно входження якомога більшої кияноорієнтованих політичних сил в основі дій яких повинна бути доброчесність, а не під підкриттям озеленення озеленення власних корупційних карманів. Прикладом такої партії може бути таж Рідна Країна Томенка, де поєднання особистих якостей очільника патрії і цілей партії будуть запорукою конкурентності в київській міській раді. За таким принципом ви можете для себе взначити політичну силу, яку будете підтримувати – головне мінімізувати нашу електоральну прихильні до політичних сил які скорумпувлися за останню каденцію і ймовірно готові продовжити реалізаціє корупції проти киян.

Важливим є впровадження новою київською міською радою київської комунальної (муніципальної) стратегії, яка діятиме як система в інтересах киян. До цих пір про таку стратегіє навіть не йшла мова.

Світова тенденція розвитку країн схиляється до усуспільнення економіко-соціальних процесів. Київська комунальна стратегія якраз і має мету і завдання, реалізація яких відповідає світовій тенденції розвитку.

У Киян повинно бути все своє і від свого Кияни повинні отримувати своє – усуспільнювати. Саме Кияни, а не підставні фірми мера, його заступників, корумпованих депутатів та їх друзів.

Процесами усуспільнення я займаюсь давно, як науковець, як громадянин України, який як і будь-який інший, хоче жити в розвиненому за економічними і соціальними стандартами суспільстві.

В моїх пріоритетах економіко-соціальний розвиток кожного українця, українського суспільства і держави України.

Я продуктивно займаюсь прогресивними земельними відносинами, головним гаслом реалізації яких є право власників землі розривати договори оренди землі за власним волевиявленням та право самостійно господарювати на землі через об’єднання і персональне усуспільнення результатів діяльності.

Що є спільним між прогресивними земельними відносинами і комуналізацією Києва чи будь-якого іншого міста? Спільним є те, що процеси в обох напрямах будуються на співуправлінні, співволодінні та усуспільненні результатів.

Кияни повинні реально володіти, управляти і мати від цього пряму особисту користь через усуспільнення.

Тому я займаюсь впровадженням стратегією комуналізації .

Кияни повинні об’єднатися і почати прогресивно співіснувати в Києві. Об’єднатися і максималізувати віддачу від комунального майна, комунальних прав і можливостей. Це і формування природних і економічних монополій, це і збільшення комунальної власності.

Це все можна досягти реалізувавши стратегію комуналізації Києва. І саме таке завдання необхідно ставити перед новою київської міською радою та київським міським головою. І первинною має стати програма «Повернути Київ Киянам».

Повернути Київ Киянам! – це програма «ПОВЕРНЕННЯ» стратегічних для Києва об’єктів життєдіяльності до комунальної власності, в управління, володіння і розпорядження Киян:

повернути «Водоканал» ;

повернути «Київхліб»;

повернути «Київгаз»;

повернути «Київенерго»;

повернути «Київміськбуд»;

повернути зупинку громадського транспорту;

повернути весь паркувальний простір;

повернути киянам весь рекламний простір

Повернути Київ Киянам! – це програма «100% комунальне»

100% комунальний транспорт;

100% комунальне будівництво комунальних об’єктів інфраструктури;

100% комунальне будівництво об’єктів житлової і нежитлової інфраструктури;

100% комунальне будівництво, ремонт, обслуговування й експлуатація міських доріг

Повернути Київ Киянам! – це програма «МІЛЬЯРДИ»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Водоканалу»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київхліб»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київгазу»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київенерго»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам громадського транспорту;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам паркувального простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам рекламного простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам права на економічні і природні монополії

Я свідомо не назви підприємств, а напрями діяльності які зрозумілі. Світло, газ, тепло, вода, землі, повітря, дерева – все це і не тільки повинно повернутися Киянам.

Списки в запропонованих програмах можна продовжувати й продовжувати – немає меж досконалості для Київської комунальної стратегії.

Припинення роздачі підрядів на підприємства, наближені до керівників Києва, – це мільярди економії бюджету міста Києва.

Повернення з незаконного володіння виробничі підприємства Киян – це покращення добробуту Киян, зниження ціни комунальних послуг, контроль за ціноутворенням соціальних товарів.

Повернення управління й контролю над природними та економічними монополіями Києва – європейський шлях до суттєвого зростання бюджетних надходжень.

Комунальна стратегія Києва виходить з логіки вирішення накопичених проблем, тих викликів, що існують, та викликів майбутніх. Головною проблемою і головним викликом для Києва є втрата цілісності управління й контролю в місті як агломерації.

Перш за все, Київська комунальна стратегія це:

нова якість суспільного (комунального) управління: міський голова – ефективний управлінець, а не аутсорсер, як і всі виконавчі органи;

зосередження процесів розвитку інфраструктури Києва під контролем і оперативним управлінням громади;

зосередження природних та економічних монополій на рівні Києва під контролем і оперативним управлінні громади;

реалізація самостійного оперативного управління власністю громади, особливо стратегічних її напрямів, через комунальні підприємства.

Комунальна стратегія Києва повинна сформувати у киян бачення плану позитивних структурних змін в управлінні столицею за рахунок формування потужної комунальної матеріальної бази для прискореного самостійного забезпечення будівництва, утримання та обслуговування міської інфраструктури інших об’єктів комунальної власності в інтересах громади.