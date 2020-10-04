На місці працюють "швидка допомога" і поліція

Інцидент стався в неділю, 4 жовтня, на проспекті Свободи в столиці, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Київ Оперативний".

За словами свідків трагедії, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, коли "Богдан" на швидкості влетів у натовп. В результаті збитими виявилися троє пішоходів. Одна жінка опинилася під автобусом, медики, які прибули на місце, констатували її смерть. Двох інших постраждалих з різними травмами госпіталізували до лікарні.

Причини, чому водій маршрутного таксі не зупинився, з'ясовують правоохоронці. Сам водій маршрутки заявив, що у нього відмовили гальма.

У мережі з'явилися кадри трагедії.

Українці обговорюють побачене:

"Дикуни за кермом"

"Рахував гривні, може на одну менше.... Завжди переходячи на зелене світло дивіться по сторонах, як ніби ви переходите без світлофора в недозволеному місці"

"Відео є, як він потім загальмував як укопаний! Скільки років ще триватиме цей бардак з маршрутками? Водій як людина "оркестр" - 12-ть годин і за дорогою дивиться і платежі приймає і здачу дає, і за масками стежить, ще й мати незадоволених вислуховує"

"Пішохід був правий, але не живий"

Раніше ми повідомляли, родичі шукають свідків трагічної ДТП на трасі Київ-Одеса. Аварія трапилася в суботу, 29 вересня, в проміжку між 5-6 ранку в 100 кілометрах від Одеси, біля Рів'єри. На узбіччі стояла вантажівка без габаритів, коли в неї врізався Мерседес Спринтер. Водій від удару отримав несумісні з життям травми і помер на місці.

Як стало відомо, його вагітна дружина після стресу втратила дитину і тепер просить очевидців допомогти встановити реальну картину події.

Нагадаємо, що в Одесі сталася масштабна ДТП з постраждалими, кадри аварії: "хотів об'їхати"

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото