У справі про смерть співробітниці посольства США в Україні з'явилися нові подробиці
Так, в Україну вже вилетіли федеральні агенти США, які разом з нашими правоохоронцями будуть розслідувати смерть американки, передає "ТСН".
Без мами залишилися четверо дітей. За інформацією журналістів, її чоловік військовий прес-аташе.
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У несвідомому стані її госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла.
На цей момент розглядається дві версії причини смерті Санвер Нікаело: умисне вбивство і нещасний випадок.
В ОП висловили співчуття у зв'язку зі смертю співробітниці посольства США:
"У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним, друзям і колегам загиблої", - зазначили у відомстві.
Згідно з повідомленням ОП, українська влада і офіс президента, зокрема, будуть "всіляко сприяти з'ясуванню всіх обставин цього жахливого випадку".
"Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася в результаті злого умислу, винні повинні понести законне покарання", - констатували в офісі президента.
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