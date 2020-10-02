У справі про смерть співробітниці посольства США в Україні з'явилися нові подробиці

Так, в Україну вже вилетіли федеральні агенти США, які разом з нашими правоохоронцями будуть розслідувати смерть американки, передає "ТСН".

Без мами залишилися четверо дітей. За інформацією журналістів, її чоловік військовий прес-аташе.

Нагадавши, випадкові перехожі знайшли жінку з травмою голови в лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул.Толбухіна, що в Шевченківському районі Києва.

У несвідомому стані її госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла.

На цей момент розглядається дві версії причини смерті Санвер Нікаело: умисне вбивство і нещасний випадок.

В ОП висловили співчуття у зв'язку зі смертю співробітниці посольства США:

"У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним, друзям і колегам загиблої", - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням ОП, українська влада і офіс президента, зокрема, будуть "всіляко сприяти з'ясуванню всіх обставин цього жахливого випадку".

"Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася в результаті злого умислу, винні повинні понести законне покарання", - констатували в офісі президента.

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