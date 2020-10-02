Кількість заражених китайським вірусом у столиці суттєво зросла

За останню добу в Києві зафіксовано 447 нових випадків захворювання, передає Politeka.net з посиланням на сайт РНБО.

У Київській області хворобу виявили у 149 осіб.

Всього в столиці України інфіковані вже 23 602 людини, в області – 9428 заражених. За добу вірус забрав життя десяти людей, всього від нього померли 401 киянин. Одужали за добу 312 жителів столиці. Боротьбу з хворобою продовжують 15 948 осіб.

Тим часом в Україні побито черговий антирекорд за кількістю хворих. За минулу добу зафіксовано 4 633 нових випадки, одужали при цьому 2 193 пацієнта.

Всього станом на 09:00 2 жовтня в Україні зареєстровано 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 4261 – летальний, 96 591 пацієнт одужав.

Раніше ми розповідали про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив страшні цифри, пов'язані з китайським вірусом. За його словами, кожні 16 секунд у світі помирає одна людина від ускладнень, викликаних цією хворобою.

"Хвороба небезпечна, тому дотримання санітарних норм має бути аксіомою доти, поки не з'являться імунобіологічні препарати", – пояснив він.

Нагадаємо, що все більше життів забрав вірус у Києві, зараза не шкодуэ навіть дітей.

Як повідомляла Politeka, вірус у Дніпрі не на жарт розійшовся, тривожні дані.

Також Politeka писала, що вірус забирає життя українців одного за іншим: жертв вже дуже багато, тривожні цифри.