На Київщині у місті Бородянка склалася критична ситуація з екстреною допомогою

Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, який може їхати годину та не встигають приїхати на виклик. А до недавнього часу у них був тільки один захисний костюм від COVID-19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.

Про це пишуть журналісти видання Обозреватель.

Фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там вже 4 роки розповів, що УАЗ на якому їдуть на виклик лікарі швидкої допомоги, герметично навіть не закривається, там відсутній дефібрилятор і кисень, є тільки старий кардіограф. З медикаментів у лікарів швидкої немає більшості препаратів - протиаритмічних і знеболюючих.

"Цей УАЗ-просто жах. Герметично нічого не закривається, немає ні кисню, ні дефібрилятора, тільки старий кардіограф. З медикаментів у нас немає більшості і головних – протиаритмічних, знеболюючих. Ось їдемо на ДТП, і якщо якийсь перелом, можемо запропонувати тільки анальгін, який, по суті, ні від чого не допомагає",- розповів фельдшер.

"На трасі є одне смертельне перехрестя, де буває багато постраждалих, а у нас одна ампула морфіну. І що робити? Колемо у кого що є. Або один раз о другій ночі забирали потерпілого з траси, допомогу надавали під ліхтариком, до вени лізти під таким світлом побоявся. Добре, що потерпілий не складний був", – додав він.

Фельдшери з Бородянки розповіли, що до недавніх пір у них був тільки один захисний костюм на всю бригаду, для медика, який йшов до пацієнта з підозрою на COVID-19. Тепер їм дозволили використовувати аж два.

За транспортування "ковидних" хворих за останні півроку медики отримали лише 1000 грн доплати. Хоча стикалися з такими пацієнтами, за їхніми словами, щонайменше разів 30.

Крім того лікарі повинні надати підтвердження, що при виконанні обов'язків перетиналися з хворим коронавірусом, часто це його ПЛР-тест з підтвердженим діагнозом.

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