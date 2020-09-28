Поліцейські в Києві затримали трьох злодійок
У центрі Києва вдень поліцейські затримали трьох професійних злодійок. Втрьох вони обікрали жінку. Злодійки використовували схему-одна відволікає, друга прикриває, а третя краде.
Всіх трьох затримали, повідомляє "Київ Оперативний".
Повідомляється, що жінки приїхали "на роботу" до Києва з окремого хутора, що в місті Берегово. Зазначимо, що кияни постійно скаржаться на злодійок-ромів, які бандами зухвало орудують у центрі столиці.
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Крім того, ми писали що в Києві були помічені величезні банди людей ромської національності
Киянин запитав у них: "знову працюєте?", на що ті дали позитивну відповідь. При цьому, побачивши камеру, вони відразу почали тікати.
І таких банд бродить дуже багато, в пошуках легкої наживи.
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