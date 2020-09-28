Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав контроль за правильним розподілом бюджету - одним з головних питань, яке має вирішуватися в інтересах українців

Про це лідер партії "Перемога Пальчевського" заявив в інтерв'ю телеканалу News One.

"Перше, що нам потрібно зробити, це уважно стежити, щоб бюджет наш розподілявся для людей правильно", – зазначив громадський діяч.

За словами Пальчевського, нинішній мер Києва Віталій Кличко погано розбирається в бюджетному процесі і не здатний гідно відстоювати інтереси киян.

"Цей мер - боксер. Ви думаєте, що Віталій Кличко розбирається у фінансових або інших питаннях? Ні. Я сорок років працюю в бізнесі і знаю, як працює система", – заявив Пальчевський.

Експерт додав, як саме бачить підтримку українців. Він упевнений, що в кожному великому місті повинна працювати система муніципального житла.

"Майже всі столиці Європи і великі міста мають програми спеціальної підтримки людей не тільки з точки зору витрат, які виділяються щомісяця, а й будівництва будинків, як у Відні або Берліні, для молодих людей. Вони мають можливість за невеликі гроші орендувати таке муніципальне житло", - підсумував Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, лідер "Перемоги Пальчевського" розніс депутатів Київради, назвавши їх "казнокрадами". На його думку, представники всіх партій повинні знаходити взаєморозуміння на користь нашої держави.

"Терпіти не можу казнокрадів, але якщо сучасне законодавство не дає мені працювати з іншими людьми, я зобов'язаний в законному полі знаходити з ними спільну мову, критикуючи їх, не ведучи з ними справи, висвітлюючи їх злодійські схеми, але я зобов'язаний працювати на благо народу", - заявив Пальчевський.

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