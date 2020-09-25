У Києві до лабораторії, в якій роблять тести на коронавірус, вишикувалась величезна черга

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 24tv.ua.

Так, під однією зі столичних приватних лабораторій утворилась жива черга. В даній установі усім охочим роблять тести на COVID-19.

На опублікованій світлині видно, що у черзі до приватної лабораторії стоїть велика кількість людей.

Слід зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що в Україні останнім часом суттєво зросла потужність ПЛР-тестування на коронавірус. Однак, за даними українських ЗМІ, значну частину цих тестів роблять саме приватні лабораторії.

Так, на сайті Центру громадського здоров'я доступні дані за 23 вересня. На опублікованих даних можна побачити, які саме столичні установи в цей день зробили тести на коронавірус та у яких масштабах.

За останні два тижні 29% тестів на коронавірус в Україні провели саме приватні лабораторії.

Щодня українці витрачають понад 8 мільйонів гривень на тести на коронавірус у приватних лабораторіях, оскільки середня вартість одного тестування складає приблизно 1 тисячу гривень.

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