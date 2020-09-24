Перевантаженість станцій київського метро втричі перевищує показники країн Європи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Генерального плану Києва.
Так, згідно з опублікованою інфрмацією, на одну станцію метро в столиці припадає 56,7 тисяч людей. У Європі ця цифра є значно меншою - 20 тисяч осіб.
Крім того, київський метрополітен відстає від Європи і за кількістю станцій. Зважаючи на те, що забудова міста здебільшого формувалася вздовж станцій метрополітену, вони всі, як правило, перевантажені. Перевантаженість станцій метрополітену також можна пояснити їхньою низькою щільністю.
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Незважаючи на достатньо велику площу міста, протяжність київського метрополітену, в порівнянні з іншими містами, є невеликою. Щільність мережі метрополітену (показник співвідношення довжини лінії метро до площі міста) в українській столиці є приблизно в 5 разів нижчим, ніж у містах країн Європи.
У світовому рейтингу за кількістю перевезених пасажирів Київський метрополітен займає 29 місце. При цьому по своїй протяжності метрополітен української столиці займає 60-е місце в світі.
На сторінці Генерального плану повідомляють, що проблему перевантаженості мають намір вирішувати шляхом будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, а також за рахунок розвитку існуючих ліній. Також передбачено будівництво нових пересадочних станцій, оскільки наявні пересадки вже вичерпали свій ліміт за пропускною спроможністю.
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