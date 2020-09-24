Перевантаженість станцій київського метро втричі перевищує показники країн Європи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Генерального плану Києва.

Так, згідно з опублікованою інфрмацією, на одну станцію метро в столиці припадає 56,7 тисяч людей. У Європі ця цифра є значно меншою - 20 тисяч осіб.

Крім того, київський метрополітен відстає від Європи і за кількістю станцій. Зважаючи на те, що забудова міста здебільшого формувалася вздовж станцій метрополітену, вони всі, як правило, перевантажені. Перевантаженість станцій метрополітену також можна пояснити їхньою низькою щільністю.

Незважаючи на достатньо велику площу міста, протяжність київського метрополітену, в порівнянні з іншими містами, є невеликою. Щільність мережі метрополітену (показник співвідношення довжини лінії метро до площі міста) в українській столиці є приблизно в 5 разів нижчим, ніж у містах країн Європи.

У світовому рейтингу за кількістю перевезених пасажирів Київський метрополітен займає 29 місце. При цьому по своїй протяжності метрополітен української столиці займає 60-е місце в світі.

На сторінці Генерального плану повідомляють, що проблему перевантаженості мають намір вирішувати шляхом будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, а також за рахунок розвитку існуючих ліній. Також передбачено будівництво нових пересадочних станцій, оскільки наявні пересадки вже вичерпали свій ліміт за пропускною спроможністю.

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