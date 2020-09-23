Мер Києва Віталій Кличко повідомив свіжу інформацію про кількість хворих китайським вірусом у столиці

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію, озвучену столичним градоначальником на брифінгу.

Так, згідно з останніми даними, за останні 24 години коронавірусом заразилися 330 жителів столиці, всього з початку пандемії – 20335 киян.

За минулу добу одужали 114 осіб, 5 хворих померли. Найбільше хворих зафіксовано в Деснянському районі столиці.

Politeka повідомляла, що у Верховній Раді готують зміни на період проведення виборів. У парламенті зареєстрували законопроект № 4117 про особливості проведення виборів під час карантину через Китайський вірус. У документі, зокрема, прописані особливості Голосування громадян, які перебувають на самоізоляції або в обсервації. Зазначається, що українці з підтвердженим діагнозом, а також перебувають на обсервації та самоізоляції, зможуть голосувати за місцем перебування.

Для цього не пізніше 12:00 останньої суботи перед днем голосування поштою або через інших осіб потрібно подати до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. У заяві має бути зазначено місце знаходження виборця та довідка закладу охорони здоров'я (сімейного лікаря) про направлення виборця на самоізоляцію, обсервацію у зв'язку з підозрою або підтвердженим діагнозом китайського вірусу.

Чиновники вирішили показати список країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потрапили в «червону» і «зелену» карантинну зони. В першу були віднесені країни, в яких показник зараження китайським вірусом перевищив сто випадків на сто тисяч населення за останні 14 днів. Україна опинилася на межі «зеленої» зони. Показник зараження у нас зараз на рівні 99,8 випадків. При цьому назад в неї повернулася Хорватія (81,1 випадок), а «випала» Чехія – 143,3 випадки зараження. Абсолютним "лідером" списку є Ізраїль. Там показник зараження знаходиться на рівні в 577,9 осіб. Трохи менше у Бахрейну-560,8 випадків.

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