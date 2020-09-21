Громадський діяч, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський показав, що відбувається в Дарницькому районі

Як передає Politeka.net, про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у себе в Фейсбук.

"Де ж мені зараз бути, окрім як на цьому сміттєзвалищі. Звалище, яке зараз горить. І весь Дарницький район, 360 тисяч людей нюхають цю отруйну суміш. Протягом десятиліть вже, і, особливо, останні 6 років, Кличко обіцяє, що на сміттєпереробному заводі будуть поставлені фільтри. Їх немає. За 6 років не встигли", - зазначив Пальчевський.

За його словами, тепер київська влада придумала історію, що вони чекають, поки будуть зроблені вітчизняні фільтри. Пальчевський впевнений, що зроблені вони не будуть.

"Це все обман. Так поставте іноземні, люди то наші цим дихають. Ось заливають зараз водою, замість того, щоб прийняти кардинальне рішення. Це трохи зараз згасне, потім розгориться ще, з новою силою. І знову ж Кличко і його банда ігнорують всю цю справу, весь цей великий район Києва, точно так, як вони не реагують на те, що відбувається на заводі «Радикал». Останні три місяці заметушився перед виборами, а до цього хоч трава не рости, і потім хоч трава не рости. Ми цю систему вже знаємо", - підвів підсумок Пальчевський.

Горит неясным огнём... Горит неясным огнём... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 21. September 2020

Нагадаємо, що Пальчевський жорстко відповів Зеленському на критику Києва: «все перетворюють то в Єнакієве, то в Квартал».

Як повідомляла Politeka, Пальчевського зареєстрували першим офіційним кандидатом у мери.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський дав слушну пораду владі напередодні виборів:"майданів нам вистачило".