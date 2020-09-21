Громадський діяч, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський показав, що відбувається в Дарницькому районі
Як передає Politeka.net, про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у себе в Фейсбук.
"Де ж мені зараз бути, окрім як на цьому сміттєзвалищі. Звалище, яке зараз горить. І весь Дарницький район, 360 тисяч людей нюхають цю отруйну суміш. Протягом десятиліть вже, і, особливо, останні 6 років, Кличко обіцяє, що на сміттєпереробному заводі будуть поставлені фільтри. Їх немає. За 6 років не встигли", - зазначив Пальчевський.
За його словами, тепер київська влада придумала історію, що вони чекають, поки будуть зроблені вітчизняні фільтри. Пальчевський впевнений, що зроблені вони не будуть.
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"Це все обман. Так поставте іноземні, люди то наші цим дихають. Ось заливають зараз водою, замість того, щоб прийняти кардинальне рішення. Це трохи зараз згасне, потім розгориться ще, з новою силою. І знову ж Кличко і його банда ігнорують всю цю справу, весь цей великий район Києва, точно так, як вони не реагують на те, що відбувається на заводі «Радикал». Останні три місяці заметушився перед виборами, а до цього хоч трава не рости, і потім хоч трава не рости. Ми цю систему вже знаємо", - підвів підсумок Пальчевський.
Нагадаємо, що Пальчевський жорстко відповів Зеленському на критику Києва: «все перетворюють то в Єнакієве, то в Квартал».
Як повідомляла Politeka, Пальчевського зареєстрували першим офіційним кандидатом у мери.
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський дав слушну пораду владі напередодні виборів:"майданів нам вистачило".