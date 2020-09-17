У КМДА планують закрити міст Патона на п’ять років та відреставрувати його



Як передає Politeka, рішення щодо реставрації мосту Патона було прийняте у КМДА та опубліковано 15 вересня 2020 року.

За попередніми даними, усі роботи, пов’язані із реконструкцією, мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Замовником робіт виступає КП “Київавтодор”. В розпорядженні йдеться про так звану “реставрацію з пристосуванням” моста, який знаходиться в критичному стані та потребує ремонту.

Деталі та подробиці закриття столичного моста поки що невідомі.

Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.