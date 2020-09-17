У КМДА планують закрити міст Патона на п’ять років та відреставрувати його
Як передає Politeka, рішення щодо реставрації мосту Патона було прийняте у КМДА та опубліковано 15 вересня 2020 року.
За попередніми даними, усі роботи, пов’язані із реконструкцією, мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.
Замовником робіт виступає КП “Київавтодор”. В розпорядженні йдеться про так звану “реставрацію з пристосуванням” моста, який знаходиться в критичному стані та потребує ремонту.
Деталі та подробиці закриття столичного моста поки що невідомі.
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Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.
Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.
Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.
Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.
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