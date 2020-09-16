16 вересня, у Києві зафіксували 356 випадків зараження китайським вірусом

Як передає Politeka, про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 виявили 18 070 жителів столиці.

Жертвою смертоносної інфекції став 291 пацієнт, 8 – за минулу добу. Одужали вже 5 519 осіб.

Раніше ми розповідали, що в Києві вводяться обмеження на госпіталізацію пацієнтів.

За словами Степанова, обмеження вступають в силу через потрапляння Києва до "помаранчевої" зону карантину.

"Обмеження не стосуються надання допомоги при вагітності та пологах, при онкозахворюваннях. Також є госпіталізації і планові операції, перенесення яких викличуть ризик здоров'ю і життю людини. Ці обмеження стосуються тільки операцій, перенесення яких не несе ризик життя людини. Рішення приймає лікуючий лікар", - розкрив всі нюанси глава МОЗ.

Також ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.

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