16 сентября, в Киеве зафиксировали 356 случаев заражения китайским вирусом
Как передает Politeka, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко во время брифинга.
Всего с начала эпидемии коронавирус в Украине COVID-19 обнаружили 18 070 жителей столицы.
Жертвой смертоносной инфекции стал 291 пациент, 8 – за минувшие сутки. Выздоровели уже 5 519 человек.
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Ранее мы рассказывали, что в Киеве вводятся ограничения на госпитализацию пациентов.
По словам Степанова, ограничения вступают в силу из-за попадания Киева в "оранжевую" зону карантина.
"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – раскрыл все нюансы глава МОЗ.
Также мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.
В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.
Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.
Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.
Также Politeka писала, что карантин в Украине снова продлят, Шмыгаль озвучил планы Кабмина.