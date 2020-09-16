16 сентября, в Киеве зафиксировали 356 случаев заражения китайским вирусом

Как передает Politeka, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Украине COVID-19 обнаружили 18 070 жителей столицы.

Жертвой смертоносной инфекции стал 291 пациент, 8 – за минувшие сутки. Выздоровели уже 5 519 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве вводятся ограничения на госпитализацию пациентов.

По словам Степанова, ограничения вступают в силу из-за попадания Киева в "оранжевую" зону карантина.

"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – раскрыл все нюансы глава МОЗ.

Также мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.



В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

Также Politeka писала, что карантин в Украине снова продлят, Шмыгаль озвучил планы Кабмина.