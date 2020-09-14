На Київщині за добу рекордна кількість хворих на китайський вірус
Як передає Politeka, за даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6961 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 573 дітей та у 862 медичних працівників.
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1032 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 5929 осіб.
Всього за період епідемії у області померли 136 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворої з коронавірусом.
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Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко пропонує ввести в Україні обов'язкову вакцинацію та заборонити ходити на роботу і навчання тим, хто не має щеплення.
Також законопроєктом Шевченка пропонується ввести обов'язкові щеплення для низки категорій працівників. У разі необгрунтованої відмови від вакцини їх не допускатимуть на робоче місце за рішенням головного епідеміолога в регіоні.
Додамо, що Кабмін збирається внести зміни до переліку карантинних обмежень, які діють в Україні.
За словами міністра, спільно з мерами міст МОЗ перегляне можливість змінити частину заборон «червоної» зони, враховуючи ситуацію на місцях.
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