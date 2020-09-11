Станом на ранок 11 вересня в Києві знайшли ще 404 нових випадків зараження китайським вірусом за добу

Як передає Politeka, це новий антирекорд у столиці.

Всього в Києві підтверджені 16 523 випадки зараження Covid-19. Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Кількість жертв коронавірусу в Києві досягла 261 (+7 за добу). З початку епідемії в столиці одужали 5 148 осіб (+171 за добу).

У Київській області зафіксовані 6 648 випадків Covid-19 (94 нових випадки за добу). З початку епідемії одужали 4 430 осіб (+41 за добу), померли 128 осіб (+4 за добу).





Нагадаємо, у Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні.

10 вересня стало відомо, які карантинні обмеження діятимуть у різних регіонах країни вже з 14 вересня. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.



"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.



Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".

Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.

Нагадаємо, бракує ліжок, лікарі масово хворіють: у лікарні Києва розповіли про катастрофу з китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, можуть посадити на три роки: в українських школах вводять суворе покарання за недотримання карантину.