Мер Києва Віталій Кличко разом зі “смотрящим” Денисом Комарницьким покривають незаконне будівництво на Поштовій площі, яке спотворює її архітектурний ансамбль

Таку думку висловив політичний експерт та блогер Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

“Неодноразово писав, що найбільшим суперником Кличка у другому турі може стати його антирейтинг. І от черговий скандал. Є інформація що нібито Мерія дозволила зробити з невеликого технічного приміщення на Поштовій площі двоповерхову будівлю ресторану. При цьому що проти незаконного будівництва, яке проводиться під виглядом "реконструкції згорілої будівлі", вже кілька місяців борються активісти”, - зазначив Таран.

Він нагадав, що незаконне будівництво на Поштовій площі, 3-В, триває з весни. Інформаційний щит біля майданчика повідомляє, що на місці ведеться "капітальний ремонт нежитлового приміщення", а замовником виступає "фізична особа".

“Відомо, що підрядником виступає ТОВ "Прайм Білд Девелопмент", а проектувальником - ТОВ "КО Проджект". Замовник же будівництва залишається невідомим. Так ось, кажуть, що замовник цієї незаконної споруди людина яка нібито близька до Кличка і Комарницького. І саме тому, як кажуть, вони будівництво, яке спотворює Поштову площу, покривають. Спеціалісти стверджують, що рентабельність такого проекту становитиме 200%, але тільки за умови "співпраці" з міською владою”, - наголосив експерт.

За його словами, раніше ЗМІ писали, що, імовірно, до будівництва ресторану причетні нардеп кількох скликань Нестор Шуфрич і екс-глава Держпідприємництва бізнесмен Михайло Бродський.

“Також у ЗМІ публікувалася інформація, що ця незаконна забудова знаходиться тут виключно через недбальство і корупції в оточенні мера Києва і самого Віталія Кличка. При цьому, в рекламних матеріалах рейдерів, які за згодою Кличка захопили будівлю, називають "фізичними особами, далекими від політики"”, - констатував політолог.

Блогер підкреслив, що зведення в цьому місці будівель взагалі заборонене через близькість річкового вокзалу.

“А найсумніше в цій історії те, що будівництво ресторану не просто порушує архітектурний ансамбль столичного річкового вокзалу. Справа в тому, що будівля Київського річкового вокзалу є пам'яткою архітектури. І будь-яке будівництво впритул до нього - незаконне і заборонене через те, що може не тільки зруйнувати пам'ятник, а й знищити його візуально. Але здається Кличко з Комарницьким це не бентежить”, - резюмував Віктор Таран.