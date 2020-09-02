Депутат Київради в інтерв’ю виданню Big Kyiv розповів, яким чином нове виборче законодавство вплине на ефективність місцевих депутатів

«На моєму виборчому окрузі мешкає двадцять тисяч виборців. Спробуйте просто поспілкуватися з такою кількістю людей. Я не кажу вже про вирішення проблеми – це колосальні витрати часу і ресурсів. А тепер мій виборчий округ – весь Солом’янський район, а це майже в 13 разів більше – 253 тис виборців замість 20 тис. Чи зможуть вони всі достукатися до мене?», - обурюється він.

Андрій Андрєєв пояснює нововведення сумнозвісним «кадровим голом» у представників правлячої влади.

«Вважаю, що це було зроблено, бо у партії влади немає сильних мажоритарних кандидатів, і вони всіляко намагалися цей фактор нівелювати. Частково їм це вдалося, але, сподіваюся, люди їм цього не подарують», - резюмував депутат.

Раніше, Андрій Андрєєв заявляв, що не буде балотуватися до Київради з тими людьми, яким проблеми Солом’янського району чужі.

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