Станом на ранок 31 серпня в Києві підтверджено 13370 випадків захворювання китайським вірусом

За добу кількість хворих вірусом у столиці збільшилася на 277 осіб.

Це найбільша кількість порівняно з усіма регіонами України, передає glavcom.ua.

З початку епідемії в Києві одужали 4339 осіб (за добу 22), померли 208 осіб (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 5669 випадків захворювання-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення становило 91 осіб. З початку епідемії одужали від вірусу 3613 людини (за добу 1), померли 96 осіб.

Раніше ми писали, що в Києві можуть знову ввести жорсткі карантинні обмеження через спалах захворюваності на китайський вірус

Про це він повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що можливість повернення до жорсткого карантину існує.

Він додав, що система не впорається, якщо люди продовжать нехтувати карантином і буде різкий спалах захворюваності.

"З липня-початку серпня ми почали вводити новий адаптивний карантин, що передбачає впровадження більш жорстких заходів у певних адміністративних територіях. Червона зона, або червоний рівень епідопасності означає, що потрібно дотримуватися жорстких обмежень, помаранчева-трохи лояльніше, що дозволяє тому чи іншому регіону більше економічно виживати, а жовтий і зелений - дотримуємося загальноприйнятих обмежувальних заходів", - розповів Ляшко.

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