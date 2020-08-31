Соціолог Олексій Боровський на своїй сторінці у Facebook прокоментував особливості виборчої кампанії Віталія Кличка

Про це інформує Site.ua.

"Складається враження, що мер планує вести кампанію на емоційних аспектах, в першу чергу, даючи виборцю глибокі смисли і створюючи моральні образи. Кияни, як і жителі інших міст чекають нових станцій метро, розв'язок і ремонту дворів. У цьому сенсі Віталій Кличко не задає серйозних наративів", - вважає він.

Також експерт пояснив за рахунок чого зростає рейтинг головного переслідувача Кличка Андрія Пальчевського.

"Прогалиною в кампанії мера швидко скористався його основний конкурент-Андрій Пальчевський. Він заявив, що буде жити протягом 10 тижнів в різних районах Києва і на місцях занурюватися в проблеми людей. Перехід з глибоких, але незрозумілих багатьом образів на реальні запити городян – виграшна стратегія. Пальчевський своєю безпосередньою участю в житті киян отримує нових прихильників. Виборці завжди готові віддати голос за людину, яка знаходиться в їхньому контексті. Це підтверджує нещодавно опублікована соціологія по Дарниці, де Пальчевський вже встиг тиждень пожити і поспілкуватися з жителями. І як результат, тут, згідно з опитуванням, обидва політики вже йдуть майже врівень", - резюмував Олексій Боровський.