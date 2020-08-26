У Київській області школяр Катав своїх друзів на автомобілі

Про це інформує Politeka, посилаючись на відео, розміщене спільнотою Київ Оперативний у Facebook.

Повідомляється, що в селі Лебедівка Вишгородського району Київської області перехожий побачив хлопчика шкільного віку, який Катав своїх друзів на Ланосі.

Автор відеоролика Сергій Гусак розповів, що був учасником веломарафону, зупинився відпочити і перекусити і побачив юного водія.

На питання, чому дитина керує автомобілем, той відповів, що машину взяв сам і зараз їде на ній до батька. Примітно, що в салоні було ще двоє дітей, які виглядали ще молодше, ніж юний водій.

Підлітки, що залишилися на тротуарі, розповіли Сергію, що хлопчик вже не в перший раз катається на автомобілі. До того ж, за їхніми словами, батько дитини служить в поліції, тому школяреві за їзду на машині нічого не буде.

Politeka писала, що в Дніпрі діти придумали собі вкрай жорстоку забаву - кидати петарди в бездомних тварин, люки і кіоски. Так, в одному з дворів на проспекті Калнишевського малолітні хулігани кидали петарди в собак, кіоски, вікна будинків і люки.

У соцмережі повідомили, що під час чергової витівки діти потрапили в об'єктив камери однієї з мешканок району. На кадрах можна побачити, що малолітні хулігани підпалили петарду і кинули її в напрямку житлового будинку. Вони заткнули собі вуха і почали тікати, як тільки петарда вибухнула.

У Київській міській раді дали роз'яснення з приводу нововведення, в рамках якого заняття в школах столиці повинні починатися з виконання Гімну України. Зокрема, у міськраді столиці пояснили прийняте рішення про початок занять у школі з виконання Державного Гімну України, уточнивши, що це-рекомендація, а не обов'язок.

У міськраді зазначили, що жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного Гімну України.

"Враховуючи це, Київрада рекомендує столичним навчальним закладам щодня виконувати гімн, але жодним чином не зобов'язує це робити", - йдеться в повідомленні.

Під Дніпром придумали нове карантинне правило для школярів, батьки обурюються: "як діти це будуть робити?" https://dnepr.politeka.net/281636-pod-dneprom-pridumali-novoe-karantinnoe-pravilo-dlya-shkolnikov-roditeli-negoduyut-kak-deti-eto-budut-delat

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Скільки коштує зібрати дитину в школу: батькам озвучили мінімальні витрати. https://politeka.net/economics/281360-skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-roditelyam-ozvuchili-minimalnye-zatraty

https://youtu.be/bZPm224427E