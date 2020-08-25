У Києві на вулиці Кудряшова маршрутка застрягла посеред проїжджої частини
Про це інформує Politeka з посиланням на відео, опубліковане Telegram-каналом "Солом'янський район. Києв".
Через те, що дорога була залита великою кількістю дощової води, пасажири транспортного засобу виявилися заблокованими всередині салону.
На кадрах видно, що крім автобуса, водний потік зупинив і інші автомобіля.
Підвищення тарифів неминуче, українцям сказали готуватися вже зараз: "чотири-п'ять тисяч гривень за..."
"З глузду з'їхати": Пугачова показала свою природню красу, ось за що її полюбили Кіркоров і Галкін
Російська Кардашьян повеселилася на пляжі, скинувши з себе одяг: "Прогин зарахований"
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "В оточенні чотирьох жінок і..."
"Люди не можуть вийти. Кожен раз, коли починається дощ, вулиця Кудряшова перетворюється на басейн", – сказано в описі до відео.
Politeka писала, що вранці, 25 серпня, Київ і передмістя столиці накрили сильні дощі. Повідомляється, що в результаті сильної зливи в Ірпені підтоплені вулиці і підземні переходи.
У самій столиці через затоплення зупинявся рух трамваїв в Пущі-Водиці, трамваї довелося пускати по іншій лінії, на даний момент вони курсують з відхиленням від графіка. Крім того, повідомляється, що через підтоплення спізнюються від графіка трамваї, що прямують по вулиці Дмитрівській.
У Києві водій маршрутки не помітив того, що затиснув дверима руку літній жінці. НП сталася на столичному проспекті Свободи. Водій маршрутки №587 на зупинці громадського транспорту затиснув дверима руку жінки, яка виходила з салону.
Відзначається, що жінці не вдалося звільнитися самостійно, і її тягнуло за маршруткою по асфальту. Водій зупинив транспортний засіб лише після того, як пасажири почали голосно кричати йому про інцидент.
Киянин доведеться ходити пішки, маршрутники готують сюрприз: "ми на межі…"
Маршрутники вирішили познущатися над дніпрянами, фото нововведень: "Тільки для струнких".
"Мені все одно": у Львові маршрутник підло обійшовся з жінкою, яка втратила сина в АТО.