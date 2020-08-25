У Києві на вулиці Кудряшова маршрутка застрягла посеред проїжджої частини

Про це інформує Politeka з посиланням на відео, опубліковане Telegram-каналом "Солом'янський район. Києв".

Через те, що дорога була залита великою кількістю дощової води, пасажири транспортного засобу виявилися заблокованими всередині салону.

На кадрах видно, що крім автобуса, водний потік зупинив і інші автомобіля.

"Люди не можуть вийти. Кожен раз, коли починається дощ, вулиця Кудряшова перетворюється на басейн", – сказано в описі до відео.

Politeka писала, що вранці, 25 серпня, Київ і передмістя столиці накрили сильні дощі. Повідомляється, що в результаті сильної зливи в Ірпені підтоплені вулиці і підземні переходи.

У самій столиці через затоплення зупинявся рух трамваїв в Пущі-Водиці, трамваї довелося пускати по іншій лінії, на даний момент вони курсують з відхиленням від графіка. Крім того, повідомляється, що через підтоплення спізнюються від графіка трамваї, що прямують по вулиці Дмитрівській.

У Києві водій маршрутки не помітив того, що затиснув дверима руку літній жінці. НП сталася на столичному проспекті Свободи. Водій маршрутки №587 на зупинці громадського транспорту затиснув дверима руку жінки, яка виходила з салону.

Відзначається, що жінці не вдалося звільнитися самостійно, і її тягнуло за маршруткою по асфальту. Водій зупинив транспортний засіб лише після того, як пасажири почали голосно кричати йому про інцидент.

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