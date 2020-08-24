Громадський діяч Андрій Пальчевський звернув увагу українців на Актуальні проблеми в країні, що заважають їй процвітати

Про це Пальчевський заговорив в ефірі програми "Прайм" на телеканалі "112", приуроченої Дню Незалежності України.

"Період початку нашого зростання вже завершився і нам якимось чином слід налаштуватися на подальшу боротьбу за наших людей,-зазначив лідер політсили "Перемога Пальчевського".

Громадський діяч порівняв, що означає 29 років (а саме стільки Україна є незалежною) для людини і для країни в цілому.

"29-всі говорять мало для країни. Та ні, повно було країн, які закінчували виступи набагато раніше. 29 років - це дуже серйозний насправді вік. Україна непросто виникла на порожньому місці... Це дуже важливо вбити в голову керівництву країни. Вони не отримали якусь там лежачу в пустелі або степу з козаком Мамаєм банду, вони отримали майже квітучу країну, у якої були обмеження... проте за 30 років встигли її ухайдохать. Так що починається другий період", - заявив Пальчевський.

Крім того він розкрив, на якій стадії "застрягла" Україна, і чи настільки вона незалежна.

"Початок" незалежності " ми запороли просто дивно. Давайте говорити не про те, що добре... "незалежність" це, звичайно, прекрасно... Тільки якось вийшло, що ми залишилися в стадії "залежності". "Залежність" у нас від олігархічних кланів, які ми самі собі придумали, і скільки б куди б ми не рухалися 29 років... Я вам скажу, яка наша головна проблема-це невдало написана Конституція. Президент- "султан" і його васалітет, якому він дозволяє грабувати і наживатися. І так виходить, що захопивши владу тоді ще непідготовленого, незвикшего до демократичних виборів радянського народу, далі зробили все, щоб позбавити людей можливості думати. Ось в цій стадії ми дуже сильно застрягли. Ми вже повинні були, по ідеї, 15 років тому піти. Зверніть увагу, майданів у нас було більше, ніж в будь-якій країні Європи, а толку? А влада все одно у тих же людей. Минають роки, то тобі судимий, то тобі актор, то тобі бухгалтер, то тобі партпрацівник, а все одне і те ж", - резюмував Пальчевський.

Нагадавши, Андрій Пальчевський закликав замислитися над наслідками отруєння Навального.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років.