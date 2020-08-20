У Києві водій маршрутки не помітив того, що затиснув дверима руку літній жінці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

НП сталася на столичному проспекті Свободи. Водій маршрутки №587 на зупинці громадського транспорту затиснув дверима руку жінки, яка виходила з салону.

Відзначається, що жінці не вдалося звільнитися самостійно, і її тягнуло за маршруткою по асфальту.

Водій зупинив транспортний засіб лише після того, як пасажири почали голосно кричати йому про інцидент.

Жінка отримала травми, її забрала "швидка", на місці НП працювали поліцейські.

Politeka писала, що на Дніпропетровщині пасажири громадського транспорту влаштовують бійки за місця в автобусі. Так, У Кривому Розі на зупинці громадського транспорту пасажири побилися за місце в автобусі. Відео бійки виклали в соцмережі. У коментарях до відео зазначається, що подібні конфлікти відбуваються щодня. Справа в тому, що для того, щоб сісти в маршрутку, потрібно вистояти чималу чергу.

Знятий на відео інцидент стався на зупинці "Надія" в Покровському районі Кривого Рогу. Люди, які стояли в черзі, не поділили місця в салоні 228-го автобуса.

У Дніпрі стався черговий скандал за участю водія маршрутки. Так, Дніпрянка в соцмережі повідомила, що водій маршрутки порушував правила карантину - він їхав без маски, і відверто насміхався з прохання надіти її.

Жінка з Дніпра розповіла, що водій їхав без маски і брав стоячих пасажирів. Всі прохання надіти маску були проігноровані водієм з насмішкою. Дніпрянка зазначила, що на кінцевій зупинці маршруту диспетчер також ігнорує правила карантину.

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