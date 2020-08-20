В Киеве водитель маршрутки не заметил того, что зажал дверью руку пожилой женщине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

ЧП случилось на столичном проспекте Свободы. Водитель маршрутки №587 на остановке общественного транспорта зажал дверью руку женщины, выходившей из салона.

Отмечается, что женщине не удалось освободиться самостоятельно, и ее тянуло за маршруткой по асфальту.

Водитель остановил транспортное средство лишь после того, как пассажиры начали громко кричать ему об инциденте.

Женщина получила травмы, ее забрала "скорая", на месте ЧП работали полицейские.

Politeka писала, что на Днепропетровщине пассажиры общественного транспорта устраивают драки за места в автобусе. Так, в Кривом Роге на остановке общественного транспорта пассажиры подрались за место в автобусе. Видео драки выложили в соцсети. В комментариях к видео отмечается, что подобные конфликты происходят ежедневно. Дело в том, что для того, чтобы сесть в маршрутку, нужно выстоять немалую очередь.

Снятый на видео инцидент произошел на остановке "Надежда" в Покровском районе Кривого Рога. Люди, которые стояли в очереди, не поделили места в салоне 228-го автобуса.

В Днепре произошел очередной скандал при участии водителя маршрутки. Так, днепрянка в соцсети сообщила, что водитель маршрутки нарушал правила карантина - он ехал без маски, и откровенно насмехался с просьбы надеть ее.

Женщина из Днепра рассказала, что водитель ехал без маски и брал стоячих пассажиров. Все просьбы надеть маску были проигнорированы водителем с насмешкой. Днепрянка отметила, что на конечной остановке маршрута диспетчер также игнорирует правила карантина.

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