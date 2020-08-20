Андрій Пальчевський розповів про проблеми Києва, які вперто не помічає міська влада на чолі з Віталієм Кличком.

Як повідомляє Politeka.net, перед мерськими виборами громадський діяч вирішив пожити в різних районах столиці і подивитися, як живуть люди. Він розповів про свої враження в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

"Надивився, можу сказати, як відбувається все насправді. Особливо, як живуть люди старшого покоління. Багато "згаслих" людей кидаються в очі. Люди в центрі і люди там одягнені, як ніби вони живуть в різних державах", - зазначив Пальчевський.

Громадський діяч розповів, що в Києві працює бізнес з продажу очищеної води. При цьому закрили загальнодоступні "бювети", з яких міг набирати будь-хто.

"Було б ідеально, якщо б і "бювет" працював. Вважаю, що це на совісті сьогоднішньої влади. Може ви не знаєте, я вже знаю точно, що вода з "бювету" теж повинна очищатися, але іноді вона більш проблематична, ніж вода з-під крану. Люди про це не знають, ніхто їм про це не говорить, попереджень ніяких немає. Підземні води йдуть під нашою землею, в якій від ртуті до молібдену і до самих до околиць", - підкреслив він.

За словами Андрія Пальчевського, багато киян змушені жити в аварійних будівлях, якими ніхто не займається:

"Будинки вже зношені максимально, і немає ніякого плану, як існує в столицях. І не якихось країн, а колишніх радянських країн. Люди, які живуть у Старому житлі, намагаються його облагородити і доглядати. Але місто - це не про сьогодні і не про вчора, в першу чергу-про завтра. Як житимуть діти".

Андрій Пальчевський так само висловився про соціальні проблеми. За його спостереженнями, деякі райони вже нагадують гетто.

"Я не розумію, чому не займаються найбіднішими верствами населення. Для того, щоб люди на Троєщині жили нормально, люди, які керують містом, повинні знати, що таке гетто, джентрифікація, сегрегація. І всі інші страшні слова не повинні викликати у них паніку. Людина, яка займається містом або країною, зобов'язана це розуміти", - зазначив громадський діяч.

Андрій Пальчевський розповів історію жінки з "особливою" дитиною, яка змушена платити 12 тисяч на місяць за спецшколу. Він заявив, що міській владі потрібно фінансово підтримувати такі заклади:

"Я подумав, невже з двохмільярдного бюджету нашого міста ми не можемо виділити гроші на проблемних дітей та їхніх матерів. Такого роду групи дітей зі спеціальними потребами, без всякого сумніву, повинні живитися з міської ради. Тим більше, що коштує це все копійки, в порівнянні з крадіжками на дорогах. Про дороги і про мости я зарікся взагалі не говорити. Коню зрозуміло, що місту, яке ділить п'ята річка в Європі, Дніпро, абсолютно недостатньо тієї кількості мостів і, скажімо, красочки... Як, знаєте, п'ять-шість років крали, потім пофарбували місток, звели з розуму людей які їздять сьогодні через ці мости, матюкаються, хапаються за серце, замість того, щоб за цей час щось побудувати".

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив київській владі очі на проблеми в спальних районах: "не можна бути мером тільки центру!"

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський висловився про закриття російськомовних шкіл у Києві: "там такі ж патріоти".