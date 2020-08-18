Де були мати з дитиною

Поліція Київської області розшукала 16-річну дівчину з дитиною

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що на пошуки дівчини і немовляти були орієнтовані всі наряди поліції в області та Києві, а також небайдужа громадськість.

Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження матері і дитини і повернути їх на місце постійного проживання.

На щастя, і з малюком, і з мамою все в порядку, їхньому життю нічого не загрожує.

Однак не повідомляється, де були весь цей час мати з дитиною, а також чому вони пішли на такий крок.

Поліцейські поговорили з юною матір'ю, розповівши їй про неприпустимість подібних дій надалі.

Politeka повідомляла про те, що у Вишневому Київської області розшукували 16-річну Аліну Галат та її сина Артема. Відомо про те, що 17 серпня близько 6 вечора молода жінка з півторамісячним сином вийшла зі свого будинку на вулиці Сковороди на прогулянку і досі не повернулася, на зв'язок з родичами вона не виходить.

У Києві зникла 19-річна дівчина. Нестерко Діана Олександрівна, 2001 горда народження проживає в столиці на Дарницькому бульварі, пішла з дому в понеділок, 10 серпня і досі не повернулася.

У дівчини зелені очі, чорне волосся до плечей, зріст зниклої – 167 сантиметрів. Іноді пропавшаяносит окуляри. У день зникнення була одягнена в чорні джинси і чорну кофта, з собою мала телефон і ноутбук.

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