Поліція Київської області розшукала 16-річну дівчину з дитиною
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київської області у Facebook.
Повідомляється, що на пошуки дівчини і немовляти були орієнтовані всі наряди поліції в області та Києві, а також небайдужа громадськість.
Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження матері і дитини і повернути їх на місце постійного проживання.
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На щастя, і з малюком, і з мамою все в порядку, їхньому життю нічого не загрожує.
Однак не повідомляється, де були весь цей час мати з дитиною, а також чому вони пішли на такий крок.
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