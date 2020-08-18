З початку пандемії в області від вірусу померли 80 осіб

За останню добу в Київській області зафіксовано 66 нових випадки захворювання китайським вірусом

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію прес-служби Київської облдержадміністрації, розміщену в Facebook.

Так, з початку пандемії станом на вівторок, 18 серпня всього виявлено 4620 випадків захворювання коронавірусом. У числі тих, що заразилися – 663 медпрацівників і 403 дітей.

Тільки за останню добу Китайський вірус підтверджений у сімох дітей віком від місяця до 17 років і у 59 дорослих. Дев'ять з хворих госпіталізовані, решта - на самоізоляції під наглядом лікарів.

Всього з початку пандемії на Київщині померли 80 осіб, одужали – 3158.

Politeka повідомляла про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про плани уряду під час наради, яку чиновники провели під керівництвом Володимира Зеленського, передає прес-служба офісу президента.

Глава Кабінет міністрів заявив, що другу хвилю китайського вірусу в Україні очікують до осені. У зв'язку з цим влада буде активно перевіряти медичні установи. За словами Дениса Шмигаля, в західних регіонах захворюваність зростає з двох основних причин: релігійні обряди і весілля, до того ж, близько 114 тисяч порушень зафіксували при використанні сервісу "Дій вдома".

Минулого тижня в Одесі зафіксували відразу кілька вогнищ зараження китайським вірусом. Про це розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв в ході брифінгу.

Медик зазначив, що групові спалахи сталися в морському порту Одеси та Одеської філармонії. Також діагноз підтвердився у двох співробітників Оперного театру. У дитячій обласній лікарні позитивні ПЛР-тести отримали 7 працівників.

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