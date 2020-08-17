Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про використання бюджету Києва

Як передає Politeka.net, свою думку з цього приводу він висловив в ефірі "112 каналу". Пальчевський був обурений тим фактом, що на Позняках в Києві не можуть відремонтувати очисні споруди, в результаті чого люди змушені страждати від неприємного запаху.

"Це неподобство. І найголовніше - все перетворюється в таку річ. Виходять дорослі дядьки з мудрими обличчями і кажуть: "Ми побілили бордюри, поставили лавки". Хлопці, у вас мільярдні бюджети. Вам потрібно прибрати де**мо! І, до речі, воно ж небезпечно, з точки зору здоров'я, це все вдихають нещасні люди", - пояснив Пальчевський.

За його словами, цього не було зроблено. Натомість влада гілки підстригла. А люди, замість цього, чекають, поки вирішать проблеми з мишами.

"А вони пофарбували і кажуть: "Що ви тут базікаєте? А ви пофарбували?». Я завжди відповідаю: "А ви дали мені 2 мільярди?",- пояснює громадський діяч.

Пальчевський розповів, що йому зараз часто задають питання про те, що він зробив, перш ніж критикувати владу.

"А я їм кажу. Ви розумієте різницю між тим, хто при владі, а хто ні? Якщо не розумієте, я вам поясню. Якщо просто, різниця полягає в тому, що народ України, жителі Києва, але в основному фізичні особи, видають людині і групі людей (під назвою Київрада) 2 млрд доларів. Так які лавки? Там можна будувати фабрики і заводи, будувати лікарні. Там можна побудувати не один міст скляний, який обговорюється як найбільше досягнення, а кілька мостів. А що діється зараз?",- підвів підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив всю суть ситуації з Майданом в Білорусі: «за Лукашенка ніхто не...».

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський висловився про закриття російськомовних шкіл у Києві:"там такі ж патріоти".