У Києві комунальники покарали водія, який неправильно припаркував авто

Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою Київ Оперативний.

Так, одна з водійок, недовго думаючи перегородила своїм транспортним засобом прохід до сміттєвих баків і пішла у своїх справах.

Коли вона повернулася до машини, то її очікував сюрприз. Комунальники, побачивши, що авто заважає їх роботі, обставили його сміттєвими баками.

"Мадам на Audi два дні припаркувала своїм автомобілем сміттєві баки. На другий день комунальники вирішили своєрідно пояснити їй, що вона не права", – йдеться в повідомленні під відеороликом.

Для того, щоб виїхати, жінці довелося вручну відкотити п'ять сміттєвих баків.

Politeka писала, що в курортній зоні Одеси роздратований водій розгромив будку зі шлагбаумом. Інцидент стався в суботу ввечері в Аркадії на виїзді з платного паркування на Каманіна. Про це повідомили очевидці і розмістили підтверджуюче відео в соцмережах.

Чоловік не захотів платити за парковку, тому зламав шлагбаум і розбив скло в будці, де сидів збирач грошей. За словами свідка події, це був таксист, який заїхав за клієнтом, але не встиг виїхати у відведені безкоштовні 15 хвилин через чергу на виїзді.

Дніпрян попереджають про нову схему вимагання-зловмисники вішають замки на автомобілі і вимагають гроші за ключ. Засновник замкового бізнесу Замок.Укр, Iron.lock Сергій Ковалевський розповів історію, яка трапилася днями з його приятелем.

За його словами, чоловік щовечора залишав свій автомобіль на найближчій до будинку парковці. В один день він як завжди підійшов до автомобіля і побачив, що на ручці дверей з боку водія висів замок з запискою "продам ключ". Також був вказаний номер телефону.

Зателефонувавши за вказаним номером, дніпрянину озвучили ціну за розблокування авто: 700 гривень. Дану суму дніпрянин повинен був скинути на карту зловмисника, щоб отримати інформацію про те, де можна забрати ключ від замку.

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