У Києві комунальники покарали водія, який неправильно припаркував авто
Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою Київ Оперативний.
Так, одна з водійок, недовго думаючи перегородила своїм транспортним засобом прохід до сміттєвих баків і пішла у своїх справах.
Коли вона повернулася до машини, то її очікував сюрприз. Комунальники, побачивши, що авто заважає їх роботі, обставили його сміттєвими баками.
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"Мадам на Audi два дні припаркувала своїм автомобілем сміттєві баки. На другий день комунальники вирішили своєрідно пояснити їй, що вона не права", – йдеться в повідомленні під відеороликом.
Для того, щоб виїхати, жінці довелося вручну відкотити п'ять сміттєвих баків.
Politeka писала, що в курортній зоні Одеси роздратований водій розгромив будку зі шлагбаумом. Інцидент стався в суботу ввечері в Аркадії на виїзді з платного паркування на Каманіна. Про це повідомили очевидці і розмістили підтверджуюче відео в соцмережах.
Чоловік не захотів платити за парковку, тому зламав шлагбаум і розбив скло в будці, де сидів збирач грошей. За словами свідка події, це був таксист, який заїхав за клієнтом, але не встиг виїхати у відведені безкоштовні 15 хвилин через чергу на виїзді.
Дніпрян попереджають про нову схему вимагання-зловмисники вішають замки на автомобілі і вимагають гроші за ключ. Засновник замкового бізнесу Замок.Укр, Iron.lock Сергій Ковалевський розповів історію, яка трапилася днями з його приятелем.
За його словами, чоловік щовечора залишав свій автомобіль на найближчій до будинку парковці. В один день він як завжди підійшов до автомобіля і побачив, що на ручці дверей з боку водія висів замок з запискою "продам ключ". Також був вказаний номер телефону.
Зателефонувавши за вказаним номером, дніпрянину озвучили ціну за розблокування авто: 700 гривень. Дану суму дніпрянин повинен був скинути на карту зловмисника, щоб отримати інформацію про те, де можна забрати ключ від замку.
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