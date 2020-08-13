За минулі 24 години в Києві зареєстровано 133 нових випадки захворювання китайським вірусом

Таку інформацію оприлюднило МОЗ України, передає Politeka.

Згідно з даними відомства, всього з початку пандемії в столиці коронавірусом заразилися 10002 людини, померли – 149 (за останню добу дві людини), одужали – 3278 хворих.

Якщо розглядати Київську область, то в цьому регіоні зафіксовано 4377 випадків (+70 нових випадків за останні 24 години.

Померли-72 людини (+1 за останню добу), одужали з початку пандемії - 3044 хворих (+23 за останні 24 години).

Politeka повідомляла, що Міністерство охорони здоров'я об'єднало кілька показників в підрахунку рівня небезпеки, за яким слід встановлення приналежності до тієї чи іншої зони.

Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня зазначив, що прийнято рішення об'єднати в один показник динаміку і кількість випадків на 100 тисяч населення. Тепер рівень небезпеки рахуватимуть, виходячи з кількості хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

"Проаналізувавши показники, які є, ми пішли на те, щоб зробити наші обмеження ще зручнішими, ще зрозумілішими - за якими критеріями ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - заявив Степанов.

В Одеському регіоні фіксують нові осередки зараження китайським вірусом. Так, стало відомо, що в Одеській філармонії шестеро співробітників отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Таку інформацію оприлюднили в прес-службі Одеської ОДА.

За попередніми даними, серед інфікованих-директор філармонії Галина Зіцер. Крім того, діагноз підтвердився у диригента і п'яти музикантів оркестру. На даний момент філармонія закрита, там проводять санітарну обробку. Всі співробітники закладу знаходяться на карантині.

Ще один спалах китайської болячки зафіксовано в будинку дитини в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою. Там позитивні результати ПЛР-тестів отримали п'ятеро дітей.

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