У Яготині Київської області 9 серпня зникла 12-річна Софія Недобой

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що дівчинка вийшла з дому в неділю, 9 серпня, близько 7 вечора і досі не повернулася.

Дівчинку шукають співробітники місцевого відділення поліції, кінологи, бійці Нацгвардії, інші відомтсва та небайдужі громадяни.

На вигляд зниклої дівчинці 13-14 років, її зріст – 165-170 см, Худорлява, у підлітка – коротка стрижка, карі очі, овальне обличчя.

На момент зникнення на дівчинці були сірі джинси, темно-синя сорочка в червону клітку, взута була в чорно-білі кеди, з собою мала чорний рюкзак.

Тих, хто має будь-яку інформацію про зниклу Софію, просять негайно телефонувати на спецлінію поліції за телефоном "102".

Politeka повідомляла, що на території Одеської області зникли 27 дітей. Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 27 липня по 2 серпня поточного року.

У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам. Крім того, минулого тижня тридцять шість осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. П'ять осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Столичні правоохоронці розшукують 16-річного Владислава Ліхотинського. Відомо, що підліток, 2004 року народження, пішов 4 серпня з київського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей і досі не повернувся.

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