Громадський діяч Андрій Пальчевський звернув увагу на критичну проблему, яка заважає Україні розвиватися

Про це він розповів в ефірі програми "Пульс" на каналі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). За словами Андрія Пальчевського, влада України не розвиває сфери науки і освіти, які критично важливі для економіки країни.

"Нещодавно один мій товариш, який дуже любить науку, як і я люблю, раптом вимовив слова: "для того, щоб Америка стала великою, сказав один вчений, вона повинна бути розумною". Для того, щоб зробити Україну великою і наситити наш ринок, ми повинні в першу чергу просувати науку і навчання, а на цьому фронті нічого не робиться", - заявив громадський діяч.

Як зазначив Пальчевський, навіть тим українцям, які здобули гарну освіту, ніде застосовувати свої знання на практиці. Тому і відбувається так звана "витік мізків" - люди вважають за краще їхати за кордон і там шукати собі високооплачувану роботу. Громадський діяч назвав головні кроки, які виправлять плачевну ситуацію.

"Я вважаю, що одна з найсерйозніших проблем - ми не готуємо фахівців. У нас виходить: ми народили дітей, а вони йдуть на рідну Фінляндщину або ще кудись полуницю збирати, тому що застосування високих технологій немає. Значить, щось має бути кластерне, де наука і технологія об'єднуються рядом виробництва. Повинен бути концепт, повинна бути ідея - її не прозвучало. Куди ми йдемо?",- обурився Андрій Пальчевський.

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