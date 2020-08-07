За останні 24 години в столиці України китайським вірусом заразилися 186 осіб

Про це передає Politeka з посиланням на дані звіту МОЗ України, оприлюднені в соцмережі Facebook.

Всього станом на п'ятницю, 7 серпня, в Києві зареєстровано 8992 підтверджених випадки коронавірусу.

"Відзначилася" не тільки столиця, в Україні теж зареєстрований черговий антирекорд за кількістю хворих.

Так, за добу загальне число хворих склало 1453 людини.

По областях поширення китайського вірусу виглядає наступним чином (загальна кількість хворих з початку пандемії):

Вінницька область - 2932 випадки;

Волинська область-4162 випадки;

Дніпропетровська область-1508 випадків;

Донецька область-945 випадків;

Житомирська область - 2064 випадки;

Закарпатська область-5615 випадків;

Запорізька область-895 випадків;

Івано-Франківська область-5426 випадків;

Кіровоградська область-714 випадків;

м. Київ-9178 випадків;

Київська область-4058 випадків;

Львівська область - 10 572 випадки;

Луганська область-146 випадків;

Миколаївська область-682 випадки;

Одеська область-3904 випадки;

Полтавська область-489 випадків;

Рівненська область-6638 випадків;

Сумська область-636 випадків;

Тернопільська область-3212 випадків;

Харківська область-4527 випадків;

Херсонська область-255 випадків;

Хмельницька область-1286 випадків;

Чернівецька область-6477 випадків;

Черкаська область-975 випадків;

Чернігівська область-965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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