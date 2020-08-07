За останні 24 години в столиці України китайським вірусом заразилися 186 осіб
Про це передає Politeka з посиланням на дані звіту МОЗ України, оприлюднені в соцмережі Facebook.
Всього станом на п'ятницю, 7 серпня, в Києві зареєстровано 8992 підтверджених випадки коронавірусу.
"Відзначилася" не тільки столиця, в Україні теж зареєстрований черговий антирекорд за кількістю хворих.
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Так, за добу загальне число хворих склало 1453 людини.
По областях поширення китайського вірусу виглядає наступним чином (загальна кількість хворих з початку пандемії):
Вінницька область - 2932 випадки;
Волинська область-4162 випадки;
Дніпропетровська область-1508 випадків;
Донецька область-945 випадків;
Житомирська область - 2064 випадки;
Закарпатська область-5615 випадків;
Запорізька область-895 випадків;
Івано-Франківська область-5426 випадків;
Кіровоградська область-714 випадків;
м. Київ-9178 випадків;
Київська область-4058 випадків;
Львівська область - 10 572 випадки;
Луганська область-146 випадків;
Миколаївська область-682 випадки;
Одеська область-3904 випадки;
Полтавська область-489 випадків;
Рівненська область-6638 випадків;
Сумська область-636 випадків;
Тернопільська область-3212 випадків;
Харківська область-4527 випадків;
Херсонська область-255 випадків;
Хмельницька область-1286 випадків;
Чернівецька область-6477 випадків;
Черкаська область-975 випадків;
Чернігівська область-965 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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