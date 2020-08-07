За последние 24 часа в столице Украины китайским вирусом заразились 186 человек
Об этом передает Politeka со ссылкой на данные отчета Минздрава Украины, обнародованнные в соцсети Facebook.
Всего по состоянию на пятницу, 7 августа, в Киеве зарегистрировано 8992 подтвержденных случая коронавируса.
"Отличилась" не только столица, в Украине тоже зарегистрирован очередной антирекорд по числу заболевших.
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Так, за сутки общее число заболевших составило 1453 человека.
По областям распространение китайского вируса выглядит следующим образом (общее количество больных с начала пандемии):
Винницкая область - 2932 случая;
Волынская область - 4162 случая;
Днепропетровская область - 1508 случаев;
Донецкая область - 945 случаев;
Житомирская область - 2064 случая;
Закарпатская область - 5615 случаев;
Запорожская область - 895 случаев;
Ивано-Франковская область - 5426 случаев;
Кировоградская область - 714 случаев;
м. Киев - 9178 случаев;
Киевская область - 4058 случаев;
Львовская область - 10 572 случая;
Луганская область - 146 случаев;
Николаевская область - 682 случая;
Одесская область - 3904 случая;
Полтавская область - 489 случаев;
Ровенская область - 6638 случаев;
Сумская область - 636 случаев;
Тернопольская область - 3212 случаев;
Харьковская область - 4527 случаев;
Херсонская область - 255 случаев;
Хмельницкая область - 1286 случаев;
Черновицкая область - 6477 случаев;
Черкасская область - 975 случаев;
Черниговская область - 965 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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