За последние сутки вирус подхватили 188 человек

За последние 24 часа в столице Украины китайским вирусом заразились 186 человек

Об этом передает Politeka со ссылкой на данные отчета Минздрава Украины, обнародованнные в соцсети Facebook.

Всего по состоянию на пятницу, 7 августа, в Киеве зарегистрировано 8992 подтвержденных случая коронавируса.

"Отличилась" не только столица, в Украине тоже зарегистрирован очередной антирекорд по числу заболевших.

Так, за сутки общее число заболевших составило 1453 человека.

По областям распространение китайского вируса выглядит следующим образом (общее количество больных с начала пандемии):

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случаев;

Житомирская область - 2064 случая;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

м. Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 572 случая;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ровенская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случаев;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случаев;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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