Громадський діяч Андрій Пальчевський вказав на головну проблему Києва і як її можна виправити вже найближчим часом

Як повідомляє Politeka.net, він висловив свою думку в ефірі програми " Пульс "на телеканалі" 112 Україна " (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Як заявив Андрій Пальчевський, на сьогоднішній день в Києві немає ефективного механізму громадських слухань, який дозволить безпосередньо радитися з киянами з приводу важливих питань і нововведень. За його словами, депутати майбутнього скликання повинні почати свою каденцію саме з вирішення цієї проблеми.

"Перше, що потрібно зробити новій Київраді - це швидко, незважаючи на все, прийняти, назвемо його законом або підзаконним актом, про проведення референдумів на рівні муніципальному і районному. Якомога більше треба навантажити Київраду і міську раду питаннями контакту та отримання зворотного зв'язку від людей", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч зазначив, що зараз міська влада приділяє всю увагу центру і зовсім забуває про віддалені райони. Тому жителі околиці змушені жити у плачевних умовах.

"У мене заплановано 10 місць проживання в Києві, в кожному районі. Мене цікавить не Печерськ, в якому я народився, мене цікавить, в першу чергу, куди складно доїхати: Борщагівка, Троєщина. Тому що треба боротися з мерами центру міста, мер повинен бути мером великого Києва", - вважає Андрій Пальчевський. - "У всіх містах є поняття "великого міста", англійською - " Great London" (Великий Лондон). Ти виходиш-Печерські пагорби, люди добре одягнені (зазвичай, за рахунок нашого народу), машини дорогі паркуються поруч. Але я пару раз їздив через мости і, знаєте, мені різко захотілося переїхати в інше місто".

В ефірі програми також підняли тему жителів сусідніх міст, які працюють в Києві і масово приїжджають і їдуть на машинах, створюючи складну транспортну ситуацію. Як зауважив Андрій Пальчевський, такі проблеми влади столиці, як правило, починають екстрено вирішувати за кілька місяців до виборів:

"У нас майже півмільйона людей виїжджає так кожен день з роботи. Абсолютно ясно, що робити треба не в авральному порядку за три або чотири тижні. Мерство у нас виглядає так: п'ять років, чотири з половиною роки ніхр*на не робиться, не будуються мости або будуються протяжністю, по-моєму, від нас до Бухареста можна побудувати. Виходить, що протягом п'яти років владу отримали - і давай грабувати до наступних. Але щоб ще зайти пограбувати - давай за півроку почнемо лавки фарбувати і так далі".

Громадський діяч додав, що референдуми допоможуть позбутися непотрібних проектів і витрачати гроші тільки на важливі:

"Тут повинен бути механізм, при якому люди мають, як Зеленський Володимир Олександрович, наш президент, коли був кандидатом, говорив про те, що у нас будуть референдуми. І подібного роду управління цілком можливе в 21 столітті в місті Києві".

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